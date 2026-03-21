AfD, Angst, Ausgrenzung: Die neue Arbeitshilfe der pfälzischen Landeskirche zeigt, wo christliche Werte Grenzen setzen – und was das für die Wahl bedeutet.

Wer dazu berechtigt ist, der hat morgen die Wahl. Und wer die Wahl hat, der trägt demokratisch Mit-Verantwortung: für den Weg, der in Zukunft eingeschlagen werden soll, und auf welchen Werten dieser Weg beruhen soll. Wer wählt, entscheidet mit, ob sich Menschenwürde und Nächstenliebe durchsetzen – oder Hass und Ausgrenzung ganzer Gruppen.

Aus christlicher Sicht ist klar: Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht oder Lebensform. Wer an Jesus festhält, kann sich nicht mit Politik anfreunden, die Menschen gegeneinander ausspielt, Geflüchtete pauschal verdächtigt oder Minderheiten zum Problem erklärt. Nächstenliebe fragt nicht zuerst: Wo kommst du her – sondern: Was brauchst du, wie kann ich dir beistehen?

Pfälzische Landeskirche veröffentlicht Arbeitshilfe

Vor zehn Tagen hat die pfälzische Landeskirche eine Arbeitshilfe zum Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus veröffentlicht. Sie nimmt exemplarisch die AfD in den Blick und zeigt: Es gibt Parteien, die zwar die demokratischen Spielregeln nutzen, das System aber verächtlich machen. Sie relativieren die Verbrechen des Nationalsozialismus, schüren Angst vor Geflüchteten, fordern Ausweisung ganzer Gruppen und stellen die gleiche Würde aller Menschen infrage. Sie bekämpfen Vielfalt und stellen Klimaschutz als „Ideologie“ hin.

Öffentlich rechtsextreme oder rechtspopulistische Positionen zu unterstützen, widerspricht zentralen christlichen Werten – deshalb können Personen, die dies tun, keine Ämter in unserer Kirche ausüben. Und wer im Geist Jesu wählen will, kann keine Parteien unterstützen, die auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit setzen und demokratische Institutionen verächtlich machen. Christinnen und Christen sind aufgerufen, Parteien zu wählen, die Menschenrechte achten, die Schwachen schützen, Geflüchtete nicht zum Feindbild machen und die Schöpfung bewahren wollen.

Bei der Wahl zählen am Sonntag viele Kreuze. Für Christinnen und Christen steht darüber das Kreuz Jesu – Zeichen eines Gottes, der sich auf die Seite der Leidenden stellt: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“

Die Arbeitshilfe finden Sie unter bit.ly/extremismusbroschuere.

Der Autor

Alexander Ebel (52) ist Pfarrer in Altrip.