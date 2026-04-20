Die Einnahmen gehen seit Jahren zurück, aber in Ludwigshafen wird überdurchschnittlich oft geblitzt. Beim Einsatz von mobilen Anlagen liegt LU sogar auf Platz vier.

Andreas Schwarz hat es nicht leicht. Wenn es um Radarkontrollen in Ludwigshafen geht, kann er es nicht allen rechtmachen. „Die eine Hälfte wirft uns Abzocke vor, die andere Hälfte sagt, wir würden zu wenig gegen Raser tun“, sagt der Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen. Gerade ist die „Speedweek“ zu Ende gegangen, früher hieß das Blitzermarathon. Eine Woche lang, mit dem Höhepunkt am Mittwoch, wurden überall in Deutschland besonders viele Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt – auch in Ludwigshafen.

Viele Fahrerinnen und Fahrer werden geflucht haben, als ihr Fehlverhalten auf einem Foto der Behörden dokumentiert wurde. Saftige Geldbußen oder den temporären Verlust der Fahrerlaubnis gibt es dafür. „Wir nehmen unsere Aufgabe ernst“, sagt Bürgermeister Schwarz, weist den Vorwurf aber weit von sich, die Stadt wolle ihre klammen Kassen durch Temposünder auffüllen. „Es geht nicht darum, den Haushalt aufzubessern, sondern darum, Unfallschwerpunkte sicherer zu machen“, erklärt Schwarz. Nach Angaben der Verwaltung sind die Einnahmen durch Geschwindigkeitskontrollen seit drei Jahren sogar rückläufig.

Das System soll sich selbst tragen

Ein Einnahmeziel gäbe es im Haushalt nicht. Allerdings solle das System sich selbst tragen. Das bedeutet, dass die Bußgelder die Kosten für Personal- und Materialeinsatz ausgleichen sollen. Dies sei der Fall, wenngleich in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr Geld reingekommen sei, während die Personalstärke unverändert blieb. Ein Grund dafür sind laut Stadt die Baustellen auf den Hochstraßen, die dafür sorgen, dass langsamer gefahren wird. Hinzu kommt, dass die spürbare Erhöhung der Bußgelder vor ein paar Jahren offenbar zu einem rücksichtsvolleren Fahren geführt hat. Der eigene Geldbeutel sorgt bei vielen Menschen wohl zu einem Umdenken.

In der Stadt am Rhein geht es mit den Kontrollen dennoch weiter, es wird grundsätzlich viel und oft geblitzt. Nach einer Erhebung des Verbraucherportals „Allright“ liegt Ludwigshafen dabei über dem Durchschnitt der 50 größten Städte der Republik. 13,26 Blitzer gibt es demnach pro 1000 Hektar Straßenfläche. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 11,45. Besonders auffällig ist, dass Ludwigshafen bei der Anzahl der mobilen oder teilmobilen Anlagen bundesweit auf Rang vier liegt.

Die Stadt führt fast alle Kontrollen durch

Das ist kein Zufall, sondern Kalkül der Behörden. „Der Überraschungseffekt ist höher, daher werden deutlich mehr Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Mobile Messstellen haben eine höhere Trefferquote pro Stunde als stationäre Messstellen“, heißt es aus dem Rathaus. „Die festen Anlagen sind größtenteils bekannt“, sagt Bürgermeister Schwarz. Dort halten sich die meisten an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Auf diese Weise werden gefährliche Bereiche sicherer gemacht. Ein Beispiel dafür ist die Ecke Carl-Bosch-Straße/Brunckstraße in der Nähe des Werktors 2 der BASF. Ehe dort ein fest installierter 30er-Blitzer installiert wurde, gab es mehrere Unfälle. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt.

Auf der L523 nahe der BASF wurden in den vergangenen Wochen viele Pkw geblitzt. Foto: Moritz Vogt

Verantwortlich für die Kontrollen ist im Stadtgebiet die Verwaltung, wenngleich die Polizeibehörde ebenfalls die Geschwindigkeit kontrollieren kann. Das ist beispielsweise in den zurückliegenden Wochen auf der L523 nahe der BASF der Fall gewesen, wo viele Verstöße festgestellt wurden. Straßenschäden machen dort eine Sanierung nötig und erfordern im Vorfeld eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde.

Blitzeranlagen werden beschädigt

Das gefällt nicht jedem, weil viele ihren Führerschein auf Zeit abgeben mussten. Das führt nicht nur an der L523, sondern an allen möglichen Blitzeranlagen zu Wut von Fahrerinnen und Fahrern – und das hat Auswirkungen. „Wir haben bedauerlicherweise immer wieder Beschädigungen von Verkehrsteilnehmern an unseren Anlagen gehabt“, heißt es von der Stadt.

Mit deutlich weniger Risiko, erwischt zu werden, sind Autofahrerinnen und Autofahrer übrigens in Magdeburg unterwegs. Die Hauptstadt Sachsen-Anhalts liegt mit deutlichem Abstand am Ende der Statistik des Verbraucherportals „Allright“. Hier gibt es durchschnittlich nur 1,55 Blitzer pro 1000 Hektar Straßenfläche. Nochmal zum Vergleich: In Ludwigshafen liegt der Wert fast zehn Mal so hoch.