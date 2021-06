„Ich mach mich locker

und schüttle alles ab.

Ich mach mich locker,

oh Mann, hab ich es satt!“

Dieses Lied, das wir bei den Abschlussgottesdiensten des Schuljahrs in Edigheim mit Pfarrer Müller immer gesungen haben, ist mir in den Sinn gekommen, als es in den Nachrichten hieß: „Deutschland macht sich locker.“

Ich denke, wir alle haben in der letzten Zeit viel leisten, viel improvisieren, umdenken und einstecken müssen. Viele haben es sicherlich satt. Lockerungen stehen an und sind schon umgesetzt.

Auch bei uns in der Kirche dürfen sich die Jugendlichen wieder treffen, eine Band darf singen, auch ist es möglich, wenn man die AHA-Regeln einhält, wieder mehr Gottesdienstbesucher in die Kirche zu lassen. Ein Aufatmen. Auch ist es wieder möglich, in den Sommerferien in Urlaub zu fahren.

Aber verführen uns die Lockerungen auch nicht dazu, leichtsinnig zu werden? Ich denke, Gott hat uns den Verstand gegeben, um entscheiden zu können, wann wir selbst wieder eine Bremse „reinhauen“ sollten.

Ich selbst sehne mich danach, wie auch viele andere, endlich wieder „normal“ leben zu können. Viel hat sich getan seit dem Ausbruch der Pandemie – dafür sollten wir dankbar sein.

Vielleicht können wir uns jetzt trotz allem etwas locker machen, um das zurzeit Mögliche zu genießen, sei es in der Familie, im Beruf, im Urlaub oder sonst wo mit der Gewissheit, dass wir in Gottes Hand geborgen sind und wirklich darauf vertrauen können, dass er uns Wege zeigt „locker“ mit dieser Pandemie umzugehen.

Die Autorin

Christine Werkmann-Mungai (60) ist Gemeindereferentin in Ludwigshafen-Nord.