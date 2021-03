Früher musste man sich richtig anstrengen, um sich für die ökumenische Fastenaktion „7 Wochen ohne“ etwas zu überlegen, worauf man in der Zeit vor Ostern verzichten wolle: „ohne rauchen“, „ohne böse Worte“, „ohne xyz“. Heute würde die Liste der Dinge, auf die wir coronabedingt verzichten müssen, locker diese Seite sprengen. Vor allem die Passion („Leidenschaft“) des Reisens in Kombination mit Geselligkeit, also der Inbegriff von Freizeit und Spaß, beschert uns jetzt nachhaltiges Leiden.

Im Fernsehen gibt es zugleich täglich Filme, in denen Epi- und Pandemie-Szenarien aller Art durchgespielt werden. Völlig undramatisch, aber konsequent zuletzt in „Perfect Sense“, wo den Menschen nach und nach alle Sinneswahrnehmungen abhanden kommen – und am Ende geht einfach das Licht aus.

Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Bei uns macht Leiden noch Sinn. Der Verzicht hat eine Verheißung: Wir können den Kampf noch gewinnen. Und wieder leben.

Opfer bringen

Das aber muss man wirklich wollen. Und dafür auch die notwendigen Opfer bringen. Umsonst gibt es nichts. Was kann dazu motivieren? Was Jesus motiviert hat, seinen Weg zu gehen, war Gottes Liebe zu den Menschen. Dafür hat er sich von ihnen feiern – und kreuzigen lassen. Er ist einen Weg der Selbstaufopferung für die Wahrheit des Lebens gegangen, den sonst kaum jemand auf sich genommen hätte. Einer für viele.

Eltern können vielleicht am ehesten nachvollziehen, was Jesus da für uns getan hat: Verzicht aus Liebe. Leiden aus Überzeugung. Sich Gott anvertrauen. Jesu Grab wird an Ostern leer sein, die Tränen der Frauen sich aber bald in Freude verwandeln. Es geht auch „ohne“ – wenn es aus Liebe geschieht

