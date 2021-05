Corona hat vieles kaputt und viele meiner geliebten Freizeitbeschäftigungen unmöglich gemacht: ins Theater gehen, gemeinsam mit anderen Menschen musizieren, spontane Ausflüge in ein Café oder ins Museum. Dafür ist diese so außergewöhnliche Zeit zwei anderen Fähigkeiten zugute gekommen: meinen kulinarischen und meinen ornithologischen. Es fallen nicht nur der erste selbstgebackene Rhabarber-Baiser-Kuchen und diverse Kochversuche in diese Pandemie-Zeit – ich habe außerdem einen Vogel. Eigentlich gleich mehrere. Meine Freunde dürften jetzt herzlich lachen und sagen: „Wussten wir doch schon.“ Aber ich meine die gefiederten Zeitgenossen draußen.

Während der im Herbst aufgehängte Meisenkasten auf unserem Stadtbalkon bislang verschmäht blieb und nur vereinzelt als Übernachtungsquartier genutzt wurde, ist in die Nisthilfe an der Wand gegenüber ein Hausrotschwanz eingezogen und brütet dort fleißig. Klingt vielleicht nicht so spannend, ist es aber. Zumal offensichtlich auch der Vogel-Wohnungsmarkt hart umkämpft ist und sich dort kürzlich dramatische Szenen abspielten.

Konkurrenz ums Vogelhaus

So ein tolles Zuhause – überdacht, katzensicher, regen- und sonnengeschützt, nebenkostenfrei – findet man schließlich in der Großstadt nicht an jeder Ecke. So kam’s, dass plötzlich zwei Vogeldamen um die attraktive Einraumwohnung konkurrierten. Die Herren haben bei der Wohnungssuche im Hausrotschwanz-Reich nämlich nicht viel zu melden. Die eine Frau hatte schon fleißig Moosstücke und Halme herbeigeflogen und zum Nest verbaut, als plötzlich die Mitbewerberin erschien. Die dachte sich wohl: „Schon möbliert? Klasse!“ Und wollte glatt selbst einziehen. „Bei dir piept’s wohl!“, dachte sich die fleißige Nest-Erbauerin – und setzte sich letztlich durch.

Vögel sind angenehme Untermieter. Und so einen Kasten an die Hauswand oder in einen Baum zu hängen, sei empfohlen. Unsere Mauersegler brauchen das allerdings nicht. Die erfreuen sich an zwei kleinen Spalten im Holz unterm Altbau-Dach. In den dortigen Innenräumen haben sie schon im vergangenen Jahr ihre Jungen großgezogen. Nun sind sie wieder da und fliegen schreiend um die Häuser: mit waghalsiger und absolut sehenswerter Akrobatik.

Vogelzählung am Wochenende

Am Wochenende gab’s vom Naturschutzbund Nabu wieder dessen „Stunde der Gartenvögel“. Dabei ist jeder dazu aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel in seiner Umgebung zu zählen. Mit Klappstuhl, Fernglas, Vogelbuch, Vogelstimmen-App, Block und Stift bewaffnet, habe ich mich auf unseren Balkon gesetzt und nicht nur den Hausrotschwanz im Nest gezählt, sondern auch allerlei anderes. Während ich der Nabu-Statistik in den vergangenen Jahren schon das eine oder andere Ei gelegt habe und Schwalben gezählt habe, die sich im Nachhinein als Mauersegler entpuppten, bin ich mir meiner Sache dieses Mal sicher: drei Haussperlinge, eine Kohlmeise und sechs Tauben flogen da unter anderem an mir vorbei. Ich habe vogeltechnisch dazugelernt.

Ob ich die Ornithologie bald wieder gegen den Besuch im Museum tausche? Mal sehen. Die Einraumwohnungen auf unserem Balkon bleiben – und freuen sich auf neue Mieter im kommenden Jahr.

