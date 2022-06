Ein Unbekannter ist nach Polizeiangaben am Samstag zwischen 12.30 und 15 Uhr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) geklettert. Durch die nur angelehnte Balkontür gelangte der Täter in die Wohnung und erbeutete dort Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.