Mit der Ankunft des Festivalshuttles an seiner Endstation schließt das Ehepaar Heinz und Inge Oswald die Anreise aus dem über 20 Kilometer entfernten Lampertheim ab. Heinz sei an diesem Mittag, wie er selbstironisch bemerkt, der Hahn im Korb: Seine Frau, die immer den ein oder anderen Film mehr schaue als er, bewegt sich in Begleitung von drei Freundinnen zielsicher auf die Parkinsel zu. Nicht nur auf dem Weg zur Schneckennudel-Brick ist sie ihrem Mann voraus, sie besuchte bereits die ausverkaufte Auftaktveranstaltung am Mittwoch und sicherte sich Karten für acht Filme. Inge, die seit 2010 Stammgast der Zeltstadt sei, freue sich jedes Jahr über spannende Filmgespräche und die Stars, die über den roten Teppich laufen. Schauspielerin Meret Becker, die im Eröffnungsfilm „Familie is nich“ eine tragende Rolle spielt, hat Oswald persönlich gesehen. „Sie sieht aus wie ein junges Mädel“, findet sie. Ehemann Heinz meidet lieber den Trubel. Er erinnert sich gern daran zurück, wie er in einem Liegestuhl, den er vor Ort ausleihen konnte, lag und eine alte, kubanische Zigarre rauchte, während ein Film lief. „Die hat von Anfang bis zum Ende des Filmes gereicht“, sagt der 75-Jährige schmunzelnd.

Die Serie

Anlässlich des 20. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.