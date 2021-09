Von Volker Endres

LUDWIGSHAFEN. Unter erschwerten Umständen beginnen heute die elften TV Ruchheim Tennis Open für Aktive und Altersklassen-Spieler. Erschwert, weil am Finalwochenende der erste der beiden noch ausstehenden Spieltage der Medenrunde für die Altersklassen stattfindet.„Wir haben eine Lösung gefunden und ziehen die Spiele bis zum Freitag durch, pausieren in den Altersklassen, die noch in der Medenrunde stehen, am Samstag und sonntags stehen dann nur noch Halbfinals und Endspiele an“, erklärte Markus Diehl, dessen Tennisschule dem Turnier den Namen gab. Die Flexibilität hat sich ausgezahlt. „Wir haben über 90 Anmeldungen“, freut sich Diehl. Diese verteilen sich auf die aktiven Damen und Herren, sowie die Altersklassen Damen 45, Herren 40, 50 und 60. „Außerdem haben wir wegen der hohen Teilnehmerzahl das Feld der Herren 50 noch einmal aufgeteilt“, so Diehl, der selbst an Platz eins der Setzliste Herren 50 in den Leistungsklassen sechs bis 13 steht. Das zweite Feld ist ab LK zwölf. „Insgesamt sind wir über alle Felder wieder sehr stark besetzt“, verdeutlicht Diehl.