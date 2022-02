Trickdiebe haben am Mittwochmittag in Mannheim-Käfertal von eines über 90 Jahre alten Mannes rund 1000 Euro ergaunert. Laut Polizei klingelte es gegen 12.45 Uhr plötzlich an der Tür des Seniors. Als dieser öffnete, standen vier unbekannte Männer vor ihm, die sich als angebliche „Hygienekontrolleure“ vorstellten und um Einlass in die Wohnung baten. Der nichtsahnende Mann glaubte den Worten und ließ die Männer ein. Kurz danach verließen die Unbekannten das Haus wieder und fuhren mit einem dunklen BMW davon. Erst als der alte Herr wieder alleine in seiner Wohnung war, stellte er das Fehlen von rund 1000 Euro fest. Offenbar handelte es sich bei den Unbekannten um Trickdiebe, die das Bargeld gestohlen haben. Sofort verständigte der über 90-Jährige die Polizei.

Mögliche Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Mittwoch in der Straße Im Probstgewann in Käfertal einen dunklen BMW gesehen haben oder auch Angaben zu den vier unbekannten Männern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefon 0621 718490 bei der Polizei zu melden.