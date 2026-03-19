Der digitale Mitmach-Markt der BASF bringt erneut Mitarbeitende des Konzerns mit gemeinnützigen Organisationen der Metropolregion Rhein-Neckar zusammen, um soziale Projekte umzusetzen. Bereits seit über zehn Jahren unterstützt die Initiative Projekte in Ludwigshafen und Umgebung. Über 800 Aniliner engagieren sich dieses Jahr in mehr als 70 Vorhaben, die von Renovierungen über Gartenarbeit bis hin zu Workshops reichen. Gemeinnützige Einrichtungen konnten bis Februar Ideen einreichen. Dann wurden passende Organisationen und BASF-Teams zusammengeführt. Nun werden die Projekte detailliert geplant und bis Dezember umgesetzt. Ziel ist es, die Region nachhaltig zu stärken und freiwilliges Engagement sichtbar zu machen, so der Konzern weiter in einer Mitteilung.