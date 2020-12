Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona hat das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim am Mittwochnachmittag gemeldet. Eine über 80 Jahre alte Frau sei in einem Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 62 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 117 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet.