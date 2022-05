Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind zahlreiche Menschen nach Deutschland geflüchtet und auch nach Ludwigshafen gekommen. Wie viele es sind und welche Hilfsangebote es für sie gibt, dazu hat sich die Verwaltung im Beirat für Migration und Integration (BMI) geäußert.

Nach Expertenmeinungen gefährde die russische Invasion die internationale Ordnung weit mehr, als der Jugoslawien-Konflikt in den 90er Jahren – damals seien 2,3 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen worden, 42 Prozent davon habe Deutschland aufgenommen. Weil dies nach Ansicht Fraktion CDU-International auch im Fall der Ukraine zu erwarten sei, erbat sie eine Auskunft der Stadtverwaltung zur Situation dieser Flüchtlinge in Ludwigshafen.

Wie Jörn Rebholz, neuer Leiter des Fachbereichs für Integration und Migration in der Beiratssitzung antwortete, habe es am 24. Februar noch etwa 200 freie Unterkunftsplätze gegeben, einschließlich der Notunterkunft in der Wattstraße. Am 2. Mai seien noch 140 Plätze frei gewesen. Anfang Mai habe es noch keine Verträge mit privaten Haushalten gegeben, bei Wohnungsbaugesellschaften seien neun Wohnungen für 30 Menschen angemietet worden.

Registrierung in der Jägerstraße

Die genaue Zahl der ukrainischen Geflüchteten in der Stadt sei nicht bekannt, da diese visumsfrei einreisen dürften, erläuterte Matthias Fuchs, Bereichsleiter für Bürgerdienste. „Stand Donnerstag, 12. Mai, sind 619 Personen registriert“, sagte er. Dass es für diese Menschen bereits zahlreiche Beratungs- und Integrationsangebote zu den verschiedensten Themen gebe, machte die städtische Integrationsbeauftragte Hannele Jalonen deutlich.

So gebe es die zentrale Anlaufstelle der Ausländerbehörde zur Registrierung in der Jägerstraße 1, dazu stünden alle Migrationsberatungsstellen offen. Das Land stelle zudem Informationen unter der kostenlosen Hotline 0800 9900 6600 zur Verfügung.

Noch Fragen?

Alle wichtigen Erstinformationen zu Anlaufstellen und Beratungsangeboten auch in ukrainischer Sprache sind auf der Internetadresse www.ludwigshafen.de/buergernah/asylsuchende/fluechtlinge-aus-der-ukraine zu finden. Dazu gibt es die Hotline „LU can help“ unter Telefon 0163 9705150 im Heinrich-Pesch-Haus mit einer neuen Koordinierungsstelle. Antworten auf viele Fragen gibt auch die dreisprachige Internetseite www.lucan.help . Auch die in der Flüchtlingskrise 2015 eingerichteten Begegnungsstätten wie das Café Asyl oder der Treff Global sind reaktiviert worden. Für Information und Unterstützung für den Schulbesuch gibt es eine zentrale Koordinierungsstelle an der Adolf-Diesterweg-Grundschule.