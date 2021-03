Die Polizei fahndet in zwei Fällen nach Unfallfahrern, die Autos gestreift haben und dann abgehauen sind. In der Stadtmitte wurde am Montagmorgen um 6.50 Uhr der Audi A 1 einer 18-Jährigen beim Abbiegen in die Wredestraße von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Etwas später um 9.50 Uhr hat in Mundenheim ein Lkw ein geparktes Auto und ein Gehweggeländer beschädigt und dabei einen Schaden von etwa 5000 Euro angerichtet. Der Unfall passierte beim Abbiegen von der Trifelsstraße in die Wasgaustraße. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.