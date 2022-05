Ausgestattet mit zahlreichen Plakaten und Luftballons haben am Montag über 400 Grundschüler der Gräfenau- und der Goetheschule (beide Hemshof) eine Friedenskette im Friedrich-Ebert-Park gebildet. „Wir haben uns bewusst für eine allgemeine Friedensaktion entschieden, da es derzeit in vielen Gebieten der Erde Krieg gibt und wir in der Vergangenheit auch etliche syrische Flüchtlinge aufgenommen haben“, erklärte hierzu die Rektorin der Gräfenauschule, Barbara Mächtle. Auch Spenden für bedürftige Kinder sollen noch gesammelt werden. Bemalt haben die Schüler der beiden Grundschulen deshalb „Friedenssteine“, die sie am Donnerstag, 12. Mai, 9 bis 11.30 Uhr, auf dem Goerdelerplatz im Hemshof gegen eine Spende an Interessierte abgeben.