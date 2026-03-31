Wegen illegalen Medikamentenhandels hat sich eine Schifferstadterin vor Gericht verantworten müssen. Nun zahlt die 35-Jährige einen hohen Preis dafür.

Verschreibungspflichtige Schmerz- und Beruhigungsmittel sind begehrt. Vor allem, wenn kein Rezept vorgelegt werden muss. Das wollte sich die 35-jährige Angeklagte zunutze machen. Wer verschreibungspflichtige Tabletten illegal verkauft, verstößt jedoch gegen das Arzneimittelgesetz. Genau dies warf die Staatsanwältin (Eveline Morgil) der 35-jährigen Angeklagten aus Schifferstadt beim Prozess am Speyerer Amtsgericht gleich zweimal in großem Stil vor: einmal im Frühjahr und einmal im Herbst 2023 in Schifferstadt und im hessischen Dieburg. 26.000 Tabletten der Beruhigungsmittel Diazepam und Alprazolam und mehr als 20.000 Tabletten der Schmerzmittel Kodein und Tilidin soll die Frau an einen Weiterverkäufer abgegeben haben, der bereits vor dem Landgericht in Frankenthal verurteilt wurde.

Vor allem Tilidin gilt als äußerst starkes Schmerzmittel. Allen illegal gehandelten Medikamenten ist eins gemeinsam: sie können abhängig machen und bei Missbrauch schwere Schäden bei den Patienten verursachen. 22.000 Euro soll der illegale Verkauf der Tabletten der Angeklagten eingebracht haben. Einen großen Teil der Medikamente konnte die Polizei im Oktober 2023 sicherstellen, als sie die Garage des später verurteilten Weiterverkäufers in Schifferstadt durchsuchte.

Von Freund beeinflusst

Vor Gericht las Verteidiger Günter Urbanczyk eine Erklärung seiner Mandantin vor, in der die Anklagepunkte eingeräumt wurden. Seine Mandantin habe sich von dem Weiterverkäufer, mit dem sie damals liiert war, zu dem illegalen Handel drängen lassen. Verdient habe sie an dem Deal kaum etwas, weil sie zuvor wiederum ihre Tabletten-Lieferantin bezahlen musste. Außerdem sei damals ihr Alkoholkonsum hoch gewesen. Weil sie mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, musste sie nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit 6400 Euro Strafe zahlen. Dadurch verlor die Schifferstadterin ihren Job. Denn als ausgebildete Pharmazeutisch-technische Assistentin konnte sie damals im Außendienst einer Pharmafirma ohne Führerschein nicht weiterarbeiten. Außerdem muss die Frau einen Kredit von fast 30.000 Euro noch abbezahlen, den sie für einen Ex-Lebensgefährten aufgenommen hatte, ohne dass dieser das Geld zurückzahlt.

„Alkohol und falsche Männer sind offenbar ihre Schwachstelle“ kommentierte Richterin Sascha Umealo-Wells die Erklärung. Zumindest den Alkoholkonsum hat die 35-jährige Angeklagte inzwischen im Griff. Nach zwei Jahren hat sie ihren Führerschein wieder zurück, erzählte sie vor Gericht, und arbeitet wieder als Pharmareferentin für Kosmetikprodukte und Nahrungsergänzungsmittel und verdient netto monatlich 3000 Euro.

Spürbare Strafe

Für das Schöffengericht war klar: die Angeklagte hat gewerbsmäßig mit den illegal verkauften Medikamenten gehandelt. Das Urteil lautete: ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung. Als Bewährungsauflage muss die 35-Jährige 2000 Euro an das Frauenhaus in Speyer zahlen. „Sie sind da reingerutscht durch ihre Beziehung“ sagte die Richterin bei ihrer Urteilsbegründung, „aber eine spürbare Strafe musste sein“. Außerdem muss die Schifferstadterin die 22.000 Euro aus ihrem illegalen Verkauf der Medikamente dem Staat zahlen, was ihre finanzielle Situation weiter verschlechtern dürfte.

Am Ende wünschte die Richterin der Angeklagten noch „Alles Gute“. Die Frau akzeptierte das Urteil, während die Staatsanwältin noch überlegt. Sie hatte eine längere Bewährungsstrafe und eine Geldauflage von 6000 Euro gefordert.