In Ludwigshafen haben über 32.000 Wähler ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben. Darüber hat die Stadt am Sonntagabend bei der Ergebnispräsentation im Kulturzentrum Das Haus informiert. Die Bürger können die Ergebnispräsentation live im Internet verfolgen (www.ludwigshafen.de). Vor Ort sind nur die Kandidaten, ein paar Parteienvertreter und Verwaltungsmitarbeiter. Im Wahlkreis 36 haben laut Stadtverwaltung 14.300 Menschen einen Briefwahlantrag gestellt. Bei 48.500 Wahlberechtigten entspricht das einem Anteil von 29,5 Prozent (2016: 16,1 Prozent). Die meisten Briefwähler (41 Prozent) verzeichnet Rheingönheim, die wenigsten West (15 Prozent). Noch höher liegt der Briefwähleranteil im Wahlkreis 37 mit 35,6 Prozent (18.500 Wähler von 52.000 Wahlberechtigten). 2016 waren es 21 Prozent. Ruchheim verzeichnet hier die meisten Briefwähler (45 Prozent), die Pfingstweide die wenigsten (27,5 Prozent).