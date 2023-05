Bewusstlos und stark am Kopf blutend wurde am Donnerstagnachmittag laut Polizei ein Radfahrer auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße (Rheingönheim) aufgefunden. Der 56-Jährige kam nach dem Eintreffen der von Anwohnern alarmierten Beamten wieder zu sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Nach ersten Ermittlungen verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte gegen einen geparkten Pkw. Er wurde in eine Klinik gebracht. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.