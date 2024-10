Insgesamt 1922 Kinder besuchen im Schuljahr 2024/25 die erste Klasse einer städtischen Grundschule in Ludwigshafen. Im Detail hat die Verwaltung im Schulträgerausschuss dabei folgende Anmeldezahlen genannt. Albert-Einstein: 54 ( Friesenheim), Albert-Schweitzer: 77 (Süd), Alfred-Delp: 55 ( Maudach), Astrid-Lindgren: 67 ( Ruchheim), Bliesschule: 65 (West), Brüder-Grimm: 69 (Süd), Erich Kästner: 154 (Mitte), Ernst-Reuter: 66 ( Gartenstadt), Goetheschule Nord: 123 ( Hemshof), Goethe-Mozart: 77 (Oppau), Gräfenau: 139 (Hemshof), Hochfeldschule: 39 (Gartenstadt), Karl-Kreuter: 88 ( Oggersheim), In der Langgewann: 98 (Oggersheim), Lessingschule: 77 (Edigheim), Luitpoldschule: 63 (Friesenheim), Mozartschule: 73 (Rheingönheim), Niederfeldschule: 55 (Gartenstadt), Grundschule Pfingstweide: 75, Rupprechtschule: 101 (Friesenheim), Schillerschule Mundenheim: 134, Schillerschule Oggersheim: 88, Wittelsbachschule: 85 (Süd).

Wie Stefan Weißmann erläuterte, waren im vergangenen Schuljahr 2023/24 insgesamt 1930 Erstklässler an den städtischen Grundschulen in Ludwigshafen angemeldet worden, im Schuljahr davor waren es laut Stadt insgesamt 1953. „Die Anzahl an Erstklässlern ist damit relativ konstant geblieben“, sagte Weißmann, laut den derzeitigen Prognosen werde dies auch für das für das kommende Schuljahr gelten.