In dem von der Stadt eingerichteten Corona-Schnelltestcenter in der Eberthalle sind seit der Inbetriebnahme am 8. März mittlerweile 1281 Tests vorgenommen worden. Dabei wurden von den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zehn Corona-Infektionen entdeckt, wie die Stadt weiter mitteilte. Im zweiten Testcenter im Oggersheimer Ortsteil Melm, das von der DLRG als Kooperationspartner betrieben wird, wurden bisher 536 Menschen getestet. In fünf Fällen lag eine Corona-Infektion vor.

Nach Angaben des städtischen Schnelltestkoordinators Markus Schneider sind die Testkapazitäten ausreichend. Der Vorrat reiche noch mindestens acht Tage und Nachschub sei bereits bestellt. In dem vor Kurzem eröffneten Testzentrum der Malteser in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte im Stadtteil Süd wurden bisher 67 Tests vorgenommen. Alle waren negativ, wie der Ludwigshafener Malteserchef Winfried Ziemer mitteilte.

Das ehrenamtliche Angebot ist auf zwei Tage die Woche beschränkt und hatte erst zweimal geöffnet. Ziemer kündigte an, dass die Malteser auch an Karfreitag testen wollen, um Familien mehr Sicherheit beim Osterfest zu geben. Im Stadtgebiet bieten unter anderem Apotheken und auch private Testzentren Schnelltests an. Für Menschen mit Corona-Symptomen steht die Infektionsambulanz des Klinikums zur Verfügung.

