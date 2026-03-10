Yoda als Leitfigur, neue Reihen und Partner: Das Programm der Mannheimer Abendakademie wächst. Zu praktischen Kursen kommen Themen wie Achtsamkeit und Respekt.

Meister Yoda weiß Bescheid. „Ein Schüler, ein Jedi immer bleibt“, erklärte der unvergessene Lehrer der Filmserie Star Wars und sprach sich damit indirekt dafür aus, was unter dem Begriff „Lebenslanges Lernen“ zusammengefasst ist. Die Mannheimer Abendakademie steht ebenfalls dafür und hat sich deshalb für ihr neues Semesterprogramm den Jedi-Meister zum Vorbild genommen.

Über 1500 Kurse und Veranstaltungen sind aktuell im „MAAgazin“, dem Magazin der Abendakademie, gebündelt. Achtsamkeit und Respekt bilden dabei im Semesterprogramm von März bis September den Themenschwerpunkt – auch dies eine Yoda-Parallele. „Wir müssen uns wieder auf die wesentlichen Werte besinnen“, so die damit verbundene Aufforderung, auch wenn Susanne Deß als Geschäftsführerin der Volkshochschule klarstellt: „Wir haben uns deshalb nicht dem Jeditum verschrieben, aber in dem kleinen Kerl steckt eine Menge Weisheit.“

Fitness und Ernährung – Kultur und Gesundheit

Im Programm der Abendakademie, mit rund 50.000 Teilnehmenden im Jahr 2024 größte Volkshochschule in Baden-Württemberg und eine der größten in Deutschland, steckt außerdem noch eine Menge Vielfalt. Die Besucher haben die Auswahl zwischen Fitness und Ernährung, Kultur, Gesundheit und politischer Bildung sowie natürlich jeder Menge Sprachen. Und auch gesellschaftliche Veranstaltungen kommen nicht zu kurz. So hat sich beispielsweise die Party zum Eurovision Song Contest (ESC) längst über ihre Position als „Geheimtipp“ hinaus entwickelt. Eingeladen wird dazu am 16. Mai im Übrigen wieder in Kooperation mit dem Queeren Zentrum Mannheim – eine von zahlreichen Kooperationen, mit denen die Einrichtung ihr Programm weiter aufwertet.

Neu im Programm ist die Reihe „Mannheimer Impulse“ – eine gemeinsame Reihe mit dem Awo-Kreisverband, für die viermal in diesem Semester Mannheimer Persönlichkeiten zum offenen Gespräch geladen werden. Neu ist außerdem die Reihe „The Box“, in der das ehemalige Café im Foyer für verschiedene Zwischennutzungen ausprobiert werden soll: Ausstellungen, Lesungen, kreative Werkstatt – „wir lassen uns einfach einmal überraschen“, sagt Sprecherin Frauke Kühnl.

Digitale Schnitzeljagd, Hundekurse und Rehasport

Wenig überraschend, aber überaus bewährt sind Schwerpunkte wie die berufliche Weiterbildung. Diese sei in diesem Jahr allerdings breiter aufgefächert worden und unterscheidet in „Wirtschaft, Recht, Finanzen“, „Soft Skills“ und „Digitale Welt“ – ein Feld, das in die Welt von ChatGPT und künstliche Intelligenz einführt. Höhepunkt werde dabei eine digitale Schnitzeljagd durch Mannheim, die sicher nicht nur Neubürgern interessante Einblicke ermöglicht. Erstmals im Programm der Abendakademie seien außerdem Hundekurse und Rehasport – aufgrund der Abrechnungsmöglichkeit in Kooperation mit einem zertifizierten Träger.

Zusammengefasst ist im Semesterprogramm also wieder für jeden etwas dabei. Und es ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. „Es gibt nur den Stand zu Druckbeginn unseres MAAgazins wieder“, erklärte Deß. Sie verweist deshalb auf die Homepage der Abendakademie, in der ständig neue Programmpunkte, Kursangebote und Veranstaltungen ergänzt werden, die mit Respekt und Achtsamkeit fit für aktuelle oder auch künftige Herausforderungen machen. Oder, wie Yoda sagen würde: „Zukunft du hast!“

Im Netz

www.abendakademie-mannheim.de.