Die Stadt Ludwigshafen kämpft weiter gegen Problemimmobilien, in denen sich sogenannte Monteurswohnungen befinden. Laut Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) sind von der Verwaltung 153 Fälle erfasst worden. Aktuell laufen 46 Verfahren gegen Wohnungseigentümer, die ihre Immobilien entweder als Monteurswohnungen oder auch für Prostitutionszwecke vermietet haben. „Es handelt sich um problematisch genutzte Immobilien“, sagte Thewalt bei der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Bei den erfassten Fällen befinden sich die meisten dieser Wohnungen in Oggersheim, Friesenheim und Oppau. Die Mitarbeiter der beiden Stellen der Verwaltung hätten alle Hände voll zu tun, um die Wohnungen und ihre Nutzungen zu überprüfen. „Bislang haben wir rund 915.000 Euro Bußgelder eingenommen“, sagte Thewalt. Allerdings handele es sich dabei oft um mühsame Prozesse, bis das Geld in der Stadtkasse landet. „Die betroffenen Hausbesitzer lassen sich in der Regel von sehr guten Anwälten vertreten, die die Verfahren teilweise bewusst verzögern.“ Thewalt hofft im Kampf gegen die menschenunwürdigen Billigunterkünfte und illegale Prostitutionsbetriebe deshalb nicht nur auf den Einsatz seiner Mitarbeiter, sondern bittet auch um Mithilfe aus der Bevölkerung, die Problemimmobilien unter der E-Mail problematische-nutzung@ludwigshafen.de bei der Stadt melden können. „Eine schnelle Behandlung liegt dann in unserem eigenen Interesse“, so der Dezernent.