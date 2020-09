Seit Anfang April bietet das Heinrich-Pesch-Haus warme Mahlzeiten für Bedürftige an. Täglich kommen rund 100 Menschen zum Essen ans Pesch-Haus. Es wurden schon über 14.000 Mahlzeiten ausgegeben.

Um die Folgen der Corona-Krise für viele Bedürftige abzumildern, haben das Heinrich-Pesch-Haus und das Heinrich-Pesch-Hotel Anfang April die Aktion „Mahlze!t LU“ ins Leben gerufen. Seither kocht die Hotelküche jeden Tag für Bedürftige eine warme Mahlzeit. Jeder, der kommt, erhält ein Essen. Mitte Mai wurde das Angebot auf Familien erweitert. „Mahlze!t LU goes family“ hat in vier Monaten 2000 Mahlzeiten verteilt“, sagt Jana Sand, die Leiterin der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus. Es ging vor allem darum, Familien während der Schließung von Kitas und Schulen zu unterstützen. Da diese nun wieder in Betrieb sind, ist „Mahlze!t LU goes family“ inzwischen eingestellt worden. Aber auch Familien könnten sich auch jetzt noch warme Mahlzeiten am Pesch-Haus abholen, sagt Sand.

„100 Menschen kommen im Schnitt jeden Tag“, sagt Heidi Lueg-Walter, die Direktorin des Heinrich- Pesch-Hotels. Dies zeige, wie viele Menschen noch in einer schwierigen Situation sind, ergänzt Pater Tobias Zimmermann, Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses.

Um das Angebot fortführen zu können, brauche man Spenden – Konto: Heinrich-Pesch-Haus, IBAN: DE 96 7509 0300 0000 0560 14, Spendenzweck: Mahlzeit LU.