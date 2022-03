Rund 1200 Menschen haben am Samstagnachmittag am Berliner Platz in Ludwigshafen gegen den Ukraine-Krieg und für Frieden in Europa demonstriert. Stadtarchivar Klaus-Jürgen Becker hielt eine emotionale Rede gegen den Krieg. Er ist mit einer Ukrainerin verheiratet und hat familiäre Verbindung in die von der russischen Armee attackierte Stadt Mariupol. Er warf dem russischen Machthaber Wladimir Putin vor, gezielt auch einen Krieg gegen die russische Bevölkerung in der Ukraine zu führen, die in einem demokratischen Staat leben wolle. Es sei eine Schande, dass Putin die Ukrainer als Faschisten bezeichnete, denn Menschen wie die Großeltern seiner Frau seien als Soldaten der Roten Armee oder als Zwangsarbeiter Opfer des Faschismus in Deutschland gewesen. „Wir dürfen das nicht akzeptieren,“ sagte Becker. Die russische Armee feuere in Mariupol auf Wohnviertel ohne irgendeine militärische Bedeutung. Der Kontakt zur Familie sei seit drei Tagen abgerissen. Der Krieg müsse unbedingt gestoppt werden, forderte der Historiker.

Ein 25-jähriger Maxdorfer erinnerte an seinen Freund Felix, der in Charkiw mit der Waffe in der Hand Widerstand gegen die Invasoren leiste. „Ich habe Angst, bin fassungslos und wütend über die Aggression“, sagte Angelika Veusette vom Stadtjugendring. Sie erinnerte daran, dass auch in Russland gegen den Krieg demonstriert werde. Über 6500 Menschen seien deswegen festgenommen worden. Die Europäische Union müsse den Krieg stoppen. Die Ludwigshafener machten sich anschließend über die Adenauer-Brücke auf den Weg nach Mannheim, wo im Schlosshof die zentrale Kundgebung stattfand. Nach Polizeiangaben waren dort 10.200 Teilnehmer. Laut Veranstalter war es die größte Friedensdemo, die in der Rhein-Neckar-Region bisher stattgefunden habe.

Mehr zur Kundgebung in Mannheim lesen Sie hier.