Der Corona-Impfmarathon hat am Montagmorgen auch in Ludwigshafen begonnen: Nach Angaben von Impfkoordinatorin Ramona List hat das mobile Impfteam im Laufe des Montags weit über 100 Personen (Bewohner und Mitarbeiter) eines Ludwigshafener Seniorenheims das Vakzin der Hersteller Biontech und Pfizer verabreicht. Den Namen der Einrichtung will die Verwaltung nicht nennen, um den Ablauf durch einen befürchteten Medienrummel nicht zu stören. 135 Impfdosen seien für den Auftakt bereitgestellt worden. Am 26. Dezember seien die ersten 1950 Impfdosen in 390 Fläschchen in Ludwigshafen eingetroffen. Am Dienstag sollen 40 Bewohner und zwei Mitarbeiter einer weiteren Einrichtung folgen und dann schrittweise die nächsten Heime, sofern diese „Impfbereitschaft“ signalisierten.

Impfzentrum startklar

Wann die Impfungen in den zwölf Altenheimen in Ludwigshafen abgeschlossen sein könnten, könne derzeit nicht eingeschätzt werden, zumal aktuell nur ein mobiles Impfteam unterwegs sei und eine Großregion bis zur französischen Grenze betreuen müsse. Unklar sei ebenso, wann das Impfzentrum in der Walzmühle die erste Impfstraße eröffnen könne. „Wir sind jedenfalls startklar“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).