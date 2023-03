Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ambitioniert und außergewöhnlich – so hat sich die digitale Ausgabe des „(F)empower-Fests“ am Wochenende im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus präsentiert. „Machtbewusst. Weiblich. – She’s got the power“ hieß ein Workshop, und das war auch das zentrale Thema, um das sich das Festival drehte. Die Mannheimerin Nora OG gab musikalisch den Ton an. Mehr als 100 Frauen nahmen teil.

Per Zoom ging es in die verschiedenen digitalen Konferenzräume. Wer mehr über Macht im Allgemeinen und dessen weiblichen Aspekt im Speziellen erfahren wollte,