Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi legt am Freitag den Öffentlichen Nahverkehr in Ludwigshafen und Mannheim lahm. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) werden keine Busse und Straßenbahnen des Unternehmens fahren. Die Reaktionen von Fahrgästen fallen unterschiedlich aus.

„Ich ärgere mich“, sagt Erika Gehrig. Die 76-Jährige wohnt in der Gartenstadt und wartet am Donnerstagabend an der Haltestelle Pfalzbau auf eine Straßenbahn. Sie hält die Lohnforderungen der Gewerkschaft für zu hoch. Ein Streik in so einem frühen Stadium der Verhandlungen findet sie überzogen. „Das ist eine Zumutung für alle ÖPNV-Nutzer“, sagt die Rentnerin. Marianne Kuntze (86), die neben ihr im Wartehäuschen steht, teilt diese Meinung. „Ich bin froh, dass ich am Freitag keinen Termin habe und zu keinem Arzt hier in der Stadt muss“, sagt sie.

Auch bei jüngeren Fahrgästen sorgt der Streiktag für Unmut: „Ich find’s scheiße. Ich weiß nicht, wie ich auf die Arbeit kommen soll“, sagt die 17-jährige Alina. Ihre gleichaltrige Freundin Leoni ist ebenfalls sauer, hat aber eine Lösung gefunden: „Meine Mutter nimmt mich im Auto mit.“ Und auch die dritte im Bunde, Joelisa (21), kann über den Arbeitskampf nur den Kopf schütteln: „Ich find’s auch nicht okay. Alle wollen doch mehr Geld.“ Eine Freundin nimmt sie am Freitag per Auto mit auf die Arbeit.

Auch Verständnis für Forderungen

Ganz so harsch fällt das Urteil von Pavel von Biedersee nicht aus: „Den Streik finde ich grundsätzlich in Ordnung – auch wenn er Arbeitnehmer beeinträchtigt.“ Die Forderung nach einer Lohnerhöhung sei gerechtfertigt, die von der Gewerkschaft Verdi geforderten 10,5 Prozent seien aber unverhältnismäßig hoch. Der 27-Jährige studiert Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Er wird am Streiktag einen Homeoffice-Tag einlegen, hat er beschlossen.

Eine Kita-Mitarbeiterin, die ebenfalls auf eine Straßenbahn wartet, findet die Aktion unterstützenswert und wünscht den Streikenden Erfolg: „Für uns andere im öffentlichen Dienst könnte der Streik immerhin auch positive Auswirkungen haben.“ Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, nutzt den ÖPNV viermal die Woche und arbeitet freitags im Homeoffice von zu Hause aus. So entgeht sie zufällig allen Schwierigkeiten.

Eine 53-Jährige, die im Innenstadtbereich wohnt, sieht dem Streiktag ebenfalls gelassen entgegen: „Ich bin nicht betroffen. Ich laufe jeden Tag zur Arbeit. Den Streik finde ich gut. Die Forderung nach Lohnerhöhungen sind in der heutigen Zeit berechtigt.“

Ein junger Mann am Berliner Platz fühlte sich „absolut nicht“ rechtzeitig ausreichend informiert über den Streik. Plakate, die den Streik ankündigen, waren an der größten Haltestelle in Ludwigshafen nicht zu sehen. Auf den elektronischen Anzeigetafeln an den Fahrgaststeigen sowie in der RNV-App gab es eine Streikankündigung mit dem Hinweis: „RNV wird bestreikt! Kein RNV-Bus- und Bahnverkehr im gesamten Verkehrsgebiet am 3. März.“ Der junge Mann sieht einem ungewissen Arbeitstag entgegen: „Hingefahren werde ich, aber zurück muss ich dann halt erst mal sehen.“

Viele Aniliner im Homeoffice

Wie die RNV auf Nachfrage bestätigt, wird wegen des Streiks der gesamte Betrieb stillgelegt. Ein Aufrechterhalten einzelner Buslinien durch Subunternehmer würde keinen Sinn ergeben. „Am Ende entstünde ein Flickenteppich, der unseren Fahrgästen nichts bringen würde und auch nicht nachvollziehbar wäre. Aus diesem Grund haben wir uns, wie auch bei den letzten Streiks, für einen klaren Schnitt entschieden“, sagte ein RNV-Sprecher.

Die BASF als größter Arbeitgeber in der Region hat ihre Mitarbeiter bereits vor einige Tagen über den Warnstreik informiert. Der Konzern erwartet, dass sich wegen der Lage einige Mitarbeiter fürs Homeoffice entscheiden werden.