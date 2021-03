Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) empfiehlt allen, die auch während der Corona-Pandemie auf Fahrten mit Bussen und Straßenbahnen angewiesen sind, nach Möglichkeit auf Randzeiten auszuweichen. Wenn relativ wenige Fahrgäste unterwegs seien, könnten die Sicherheitsabstände besser eingehalten werden. Die RNV spricht von sogenannten Schwachlastzeiten. Gemeint sind damit die Stunden außerhalb der Spitzen im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr. Damit sich Nutzer des RNV-Angebots orientieren können, soll künftig die Auslastung von Bahnen und Bussen veröffentlicht werden: www.rnv-online.de/auslastung. Laut RNV sind die Zeiten zwischen 8 und 11 Uhr sowie nach 18 Uhr eher schwach besetzt und daher gut für Erledigungen geeignet – sofern man nicht an feste Termine gebunden sei. Außerdem betont die RNV, dass man auch weiterhin alles unternehme, um Mitarbeiter und Kunden vor einer Corona-Infektion zu schützen. Daher gilt in allen Fahrzeugen sowie auch an Haltestellen eine Maskenpflicht. Zudem ist auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten.