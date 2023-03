Bei Kontrollen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und der Polizei sind am Mittwoch von 15 bis 18.30 Uhr mehrere Hundert Schwarzfahrer erwischt worden. Kontrolliert wurde vor allem im Bereich der Haltestelle Rathaus in der Innenstadt. Insgesamt wurden rund 5500 Fahrgäste überprüft. 357 von ihnen waren ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Bei 116 Personen unterstützte die Polizei die Kontrollen. Bei einem 23-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann vor der Kontrolle etwas in einen Mülleimer warf. Dort entdeckten die Polizisten weitere sechs Gramm Marihuana. Polizei und RNV kündigen weitere Kontrollen an.