Bei Kontrollen des Polizeipräsidiums sowie des Ordnungsamts und der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sind in Mannheim am Mittwoch zwischen 16 und 21 Uhr Verstöße gegen die Corona-Regeln in Bus und Bahn geahndet worden.

Sechs Kontrollteams, 50 Einsatzkräfte

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der Maskenpflicht und der 3G-Regel sowie der Sicherheit im ÖPNV. Sechs gemeinsame Teams mit insgesamt rund 50 Polizeibeamten, Ordnungskräften sowie RNV-Beschäftigten kontrollierten Busse und Straßenbahnen an mehreren Haltestellen im gesamten Stadtgebiet. Hauptaugenmerk lag dabei auf einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Mannheims, dem Paradeplatz.

1900 Personen überprüft

Insgesamt wurden 1900 Personen in 78 Straßenbahnen und zwei Bussen stichprobenartig überprüft. Hierbei wurden 25 Verstöße gegen die Maskentragepflicht und 14 Verstöße gegen die 3G-Regel festgestellt. Laut Einsatzleiter Bernhard Dräxler war der überwiegende Anteil der Kontrollierten einsichtig. In den meisten Fällen blieb es bei einer mündlichen Verwarnung. Zehn Verstöße gegen die 3G-Regel werden zur Anzeige gebracht. Dies entspreche einer Beanstandungsquote von 0,73 Prozent.

Weitere Kontrollen folgen

Auch in den nächsten Wochen will die Polizei mit ihren Kooperationspartnern am Ball bleiben. „Gerade jetzt, in Zeiten enorm hoher Inzidenzen, müssen wir unsere Anstrengungen weiter intensivieren, damit die Infektionszahlen nicht wichtige gesellschaftliche Bereiche zum Erliegen bringen“, sagt Polizeipräsident Siegfried Kollmar. Verstöße uneinsichtiger Menschen würden konsequent zur Anzeige gebracht.