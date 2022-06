Das Ludwigshafener Ordnungsamt hat am Montag 20 Verstöße gegen die Maskenpflicht gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geahndet. Von 11 bis 14 Uhr waren die Kontrolleure in mehreren Straßenbahn- sowie Buslinien im Stadtgebiet unterwegs und reagierten auf die Verstöße. Gegen Personen, die gegen die Maskenpflicht verstießen, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und jeweils ein Bußgeld von 50 Euro verhängt. An der Kontrolle wirkten neben Mitarbeitern der Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit sowie des Kommunalen Vollzugsdiensts auch Kontrolleure der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft mit.