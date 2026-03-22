Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in Schifferstadt auf einer Ölspur ausgerutscht und hat sich dabei leicht verletzt. Der 72-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 15.40 Uhr auf der Waldseer Straße in Richtung Salierstraße unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr geriet das Motorrad ins Rutschen, ein Sturz konnte jedoch verhindert werden. Beim Abfangen des Fahrzeugs zog sich der Mann eine leichte Beinverletzung zu. Gegen den bislang unbekannten Verursacher der Ölspur wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.