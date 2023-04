Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Brief an rund 7000 Haushalte in Oppau und Edigheim hat sich BASF-Werksleiter Uwe Liebelt am Mittwoch nochmals für den Öl-Niederschlag am 2. September entschuldigt. Außerdem gab es einen Einkaufsgutschein.

„Uns ist bewusst, dass Ereignisse wie diese für Sie sehr ärgerlich sind“, schreibt Uwe Liebelt in dem Brief, der am Mittwoch in rund 7000 Briefkästen in Oppau und Edigheim