Pfingsten mit einem ökumenischen Gottesdienst feiern: Das hat in Ludwigshafen Tradition. Seit 2009 gestalten die griechisch-orthodoxe, die katholische, die protestantische und die evangelisch-freikirchliche Baptisten-Gemeinde am Pfingstmontag einen ökumenischen Gottesdienst in der orthodoxen Marienkirche (zuvor Apostelkirche). Der nächste Termin ist am 24. Mai.

„Brotbrechen“ seit 2016

Die griechisch-orthodoxe Kirche übernimmt dabei die Liturgie, die anderen Beteiligten teilen sich die Predigt. „Seit 2016 feiern wir in diesem Gottesdienst die Artoklasia“, sagt Hans-Erhard Wilms von den Baptisten. Das griechische Artoklasia heißt übersetzt „Brotbrechen“ und ist ein Ritus, der in den orthodoxen Ostkirchen sowie teilweise auch in den griechisch-katholischen Kirchen gegen Ende von Vespern oder Vigilfeiern vollzogen wird.

Der Gottesdienst beginnt am Pfingstmontag um 17 Uhr. Die Pandemie-Vorschriften erlauben in der Marienkirche 90 Teilnehmer (ohne Anmeldung). Der Gottesdienst wird gestaltet von Erzpriester Konstantinos Zarkanitis, Diakon Nikolaos Lucic, Olga Papazoglou (griechisch-orthodoxe Kirche), Pfarrer Dominik Geiger (Katholiken), Prädikant Siegfried Gleich (Protestanten) und Hans-Erhard Wilms (evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Baptisten).