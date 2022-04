Unter dem Motto „Zusammen ein Zeichen setzen“ laden am Pfingstsonntag, 5. Juni, die verschiedenen christlichen Kirchen in Ludwigshafen zur ersten ökumenischen „Nacht der Offenen Kirchen“ ein. An der gemeinsamen Aktion wollen sich 23 Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen beteiligen.

Geboten wird ein buntes Programm mit kulturellen und spirituellen Elementen, das die Möglichkeit eröffnen soll, die Vielfalt der christlichen Kirchen zu erfahren.

„Wir hatten diese Nacht der Offenen Kirchen schon vor zwei Jahren geplant, mussten sie wegen der Pandemie aber zwei Mal verschieben. Nun kann sie am 5. Juni endlich steigen“, freute sich Martin Geis vom CVJM, der das Programm wesentlich mitorganisiert hat, bei der Präsentation am Dienstag. Der „Christliche Verein Junger Menschen“ (englisch YMCA) ist die weltweit größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation mit derzeit 120 Nationalverbänden. In Ludwigshafen hat sie ihren Sitz in der Rohrlachstraße 66.

23 Gemeinden beteiligt

Wie die evangelische Dekanin Barbara Kohlstruck und der katholische Stadtdekan Alban Meißner bei der Vorstellung deutlich machten, habe es in beiden Kirchen schon Vorläufer gegeben, so dass die Idee sofort auf fruchtbaren Boden gefallen sei. Das Format erlaube es, die christlichen Kirchen in der Stadt in ihrer Buntheit und Vielfalt zu präsentieren, lobte Meißner. Wie Kohlstruck sagte, sei ein vielfältiges Programm mit kulturellen und spirituellen Elementen geplant, das Raum gebe für Begegnungen, Gespräche, zum Verweilen und zum Austausch.

Vorgesehen ist, dass an diesem Abend 23 Kirchen-Gemeinden ihre Türen über das ganze Stadtgebiet verteilt öffnen. Neben elf evangelischen machen sieben katholische Gemeinden mit. Dazu gesellen sich die Freie Evangelische Gemeinde mit den Mennoniten, die Stadtmission und die griechisch-orthodoxe Gemeinde.

Eine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung in der katholischen City-Kirche St. Ludwig beginnt um 18 Uhr und soll den Abend „heiter und beschwingt“ eröffnen, wie Geis ankündigt. Als Zeichen der ökumenischen Verbundenheit wird dort eine Kerze entzündet und in jede der 23 beteiligten Gemeinden gebracht. Um 21 Uhr ist in St. Ludwig ein Chor-Konzert des Projektchors „Kanaan“ vorgesehen, als Gastmusiker soll der Sänger Nico Müller, Mitglied der Klassik-Pop-Formation „Adoro“, auftreten.

Geistliche Häppchen

Zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr bieten die Kirchengemeinden dann ganz unterschiedliche Veranstaltungen in Eigenregie an. So gestaltet die Freie Evangelische Gemeinde in West einen Kino-Gottesdienst, vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Friesenheim wird ein Pfingstfeuer entzündet, und in der Apostelkirche im Hemshof heißt es „Bitte zu Tisch“. In der illuminierten Kirche werden unter dem Motto „Löffeln, Lesen, Lauschen“ neben einer heißen Suppe auch geistliche Happen kredenzt. In der griechisch-orthodoxen Kirche „Mariä Verkündigung“ im Hemshof kann byzantinischen Gesängen gelauscht und über der Ikonenmalerei meditiert werden.

Abschluss mit Nachtgebet

Enden soll die Gemeinschafts-Veranstaltung der Kirchen in Ludwigshafen um 23.30 Uhr mit einem Ökumenischen Nachtgebet in der protestantischen Melanchthonkirche (Mitte) und einer kleinen Stärkung. Mit der Veranstaltung solle nach zwei Jahren der Pandemie das Kennenlernen der Menschen innerhalb der Gemeinden wieder ermöglicht werden. „Die Aktiven sind froh über die Gelegenheit, wieder etwas zusammen zu machen“, sagte Meißner. „Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche und bietet sich deshalb für diese Veranstaltung an. Für die Gemeinden ist es die Chance, wieder in der Normalität anzukommen“, fügte Geis hinzu.

Noch Fragen?

Das Programmheft zur Nacht der Offenen Kirchen soll ab Ende April an vielen Stellen der Stadt ausliegen. Online findet sich das Programm hier.