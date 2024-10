„Tag der Deutschen Einheit“: Am Feiertag sind einige Einrichtungen in Ludwigshafen geschlossen, andere haben eingeschränkte Öffnungszeiten und wieder andere Einrichtungen haben einen Notdienst. Die Stadtverwaltung hat eine Übersicht geschickt.

Das Wilhelm-Hack-Museum ist am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es findet um 15 Uhr bis 16 Uhr eine zusätzliche Führung durch die Sammlungspräsentation „Poesie der Elemente“ sowie das neue „Kabinettstück Sehnsuchtslandschaften“ statt. Die Kosten betragen drei Euro.