Heute erzähle ich euch von einer besonderen Ärztin: Susanne Deeg, die in Mannheim als Chirurgin Kinder operiert. Natürlich sind die Kinder davon nicht gerade begeistert und haben Angst vor so einer Operation. Wer weiß, was auf ihn zukommt, hat weniger Angst. Deshalb die Ärztin ein Buch für Kinder gemacht.

„Kojo in der Handchirurgie“ lautet der Titel des mittlerweile zweiten Bilderbuchs, das Susanne Deeg für junge Patienten illustriert und geschrieben hat. Dank einer Spende des Lions Club Mannheim-Quadrate (einer Wohltätigkeitsorganisation) hat die Universitätsklinik Mannheim 1000 Exemplare des Kinderbuchs anschaffen können. Das Buch beschreibt in bunten Bildern, was der kleine Affe Kojo, der von Geburt an keinen Daumen hat, im Dschungelkrankenhaus erlebt. Dort wird er von den Handchirurgen Dr. Bär und Dr. Drache behandelt und erfolgreich operiert. Die Krankengeschichte von Kojo stellt die alltäglichen Abläufe im Krankenhaus dar und bereitet Kinder ab zwei Jahren auf ihre Behandlung vor.

Auf die Idee, Kindern den Krankenhausaufenthalt in Buchform zu erklären, hat die Ärztin die Mutter eines jungen Patienten gebracht. „Da ich schon immer gerne zeichne und male, habe ich mir eine Geschichte überlegt und passende Illustrationen angefertigt“, sagt Susanne Deeg.