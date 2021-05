Das geplante Ärztezentrum in Oppau birgt Zündstoff. Bei einem Erörterungstermin im Rathaus hagelte es am Donnerstagabend Kritik. Vor allem die Dimension des Projekts und der Standort wurden von Anwohnern hinterfragt. Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet.

Am südlichen Ortsrand von Oppau soll ein Medizinisches Zentrum für sieben Millionen Euro entstehen. Investor ist der Arzt Steffen Giesse. An der Horst-Schork-Straße ist ein dreigeschossiger Gebäudekomplex geplant. Darin sollen ein Dutzend Praxen für Fachärzte sowie medizinische Dienstleister auf 3000 Quadratmetern Fläche unterkommen. Außerdem soll ein Parkplatz für 120 Autos gebaut werden. Das über 7000 Quadratmeter große Baugrundstück liegt zwischen der Feuerwache Nord, der Horst-Schork-Straße und einer Seniorenwohnanlage. Der Investor hat auf Wunsch der Verwaltung die Dimension des Projekts verkleinert.

Der Stadtrat hat im Mai grünes Licht für die Bauplanung gegeben, zuvor hatte sich der Ortsbeirat Oppau für das Ärztezentrum ausgesprochen. Die Befürworter sehen mit dem Zentrum die medizinische Versorgung im Ludwigshafener Norden langfristig gesichert. Doch Anwohner lehnen das Gebäude an diesem Standort ab. Sie haben die Bürgerinitiative „Leben in Oppau“ gegründet.

Bürgerinitiative macht mobil

Die Planung für das Projekt liegt seit 20. Juli öffentlich aus. Am Donnerstagabend gab es einen Erörterungstermin im Rathaus, zu dem rund 20 Bürger kamen. Auch die Bürgerinitiative war vor Ort. Sie besteht bisher aus acht Anwohnern in der Horst-Schork-Straße, wie Sprecherin Martina Busch berichtet. Sie und ihre Mitstreiter haben bereits Infobroschüren verteilt, um gegen das Projekt mobil zu machen. Die Anwohner befürchten eine massive Verschlechterung ihrer Wohnqualität durch den zusätzlichen Verkehr zu einem Ärztezentrum. „Der Komplex ist völlig überdimensioniert. 7200 Quadratmeter Fläche werden dadurch versiegelt“, kritisierte Busch. Die Begründung der Befürworter hielten die Aktivisten nicht für stichhaltig und bezweifelten den Bedarf für ein Ärztezentrum. Die Politik habe die Interessen der Anwohner nicht ausreichend berücksichtigt, daher habe sich die Initiative gegründet, sagte Hans-Georg Nunier. Von einer „Attacke auf die Roßlache“ und einem unsinnigen Projekt sprach Dieter Hellwinkel.

Die Bürgerinitiative rechnet mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommens von 2500 Fahrzeugen am Tag in der Horst-Schork-Straße. Die geplanten 120 Stellplätze seien nicht ausreichend, Nebenstraßen würden von Besuchern zugeparkt. Zudem würde durch den Komplex eine Frischluftschneise wegfallen, „eine Oase“ am Ortsrand verschwinden. Die Anwohner forderten, dass andere Standorte geprüft werden – etwa in Edigheim zwischen Rewe-Kreisel und Friedhof. Dort würden Anwohner nicht so massiv beeinträchtigt wie in Oppau.

Verwaltung will Einwände prüfen

Alt-Ortsvorsteher Udo Scheuermann sprach sich für das Zentrum aus. Es gebe dafür Bedarf, dies sei ihm aus der Ärzteschaft signalisiert worden. Er appellierte an die Anwohner, auch an das Gemeinwohl zu denken.

Joachim Magin von der Stadtplanung sammelte die Einwände und versprach, dass sie bei der weiteren Planung berücksichtigt werden sollen. Nach der anderthalbstündigen Erörterung sah er Untersuchungsbedarf bei den Themen Verkehr, Parken, Lärm, Klimaauswirkungen und Artenschutz. Entsprechende Gutachten sollen erstellt werden. Geprüft werde auch, ob eine Versiegelung der Ackerfläche bei Starkregen zu Überflutungen führen könnte. Auch die Anregung eines Anwohners, eine andere Zufahrt zu dem Zentrum über die Friesenheimer Straße zu bauen, werde untersucht. Ebenso der vorgeschlagene Alternativstandort in Edigheim. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) regte an, nun erst einmal die Gutachten abzuwarten.