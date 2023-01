Nachdem sich zwischen den Jahren lange Schlangen vor den Praxen des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts gebildet hatten – unter anderem in Ludwigshafen und Landau – verweist der grüne Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, Armin Grau, auf geplante Reformen in diesem Jahr und fordert mehr Studienplätze. „Als Arzt und Gesundheitspolitiker schmerzt es mich zu lesen, dass Menschen lange auf ärztliche Versorgung warten müssen“, sagt Grau. Bundespolitisch werde die Berliner Ampelkoalition in diesem Jahr eine Reform der Notfallversorgung auf den Weg bringen. „Kassenärzte und Krankenhäuser sollen dabei viel enger und an ,einem Tresen’ zusammenarbeiten und entscheiden, wo welcher Patient versorgt werden muss“, teilt Grau mit. Außerdem würden mehr gut ausgebildete nicht-ärztliche Gesundheitsfachkräfte in Notdienstzentralen und Praxen für eine Entlastung der Ärztinnen und Ärzte gebraucht, die auch mehr Kompetenzen erhalten müssen. Grau unterstützt zudem Forderungen nach einer Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze, die jetzt kommen müsse.