Weil das geplante Ärztehaus in Oppau auf einer Fläche entstehen wird, die derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wird, musste der Stadtrat den Flächennutzungsplan ändern. Das hat er am Montag getan und auch dem Durchführungsvertrag für das Projekt zugestimmt.

Die Erleichterung und Freude darüber, dass der geplante Bau des Oppauer Ärztehauses nach etlichen Jahren nun endlich in trockenen Tüchern ist, brachten viele Stadtratsmitglieder durch ihr langanhaltendes Klopfen auf die Tische im Konzertsaal des Pfalzbaus zum Ausdruck. Zwar hatte zuvor Helge Moritz von den Freien Wählern vehement gegen das Ärztehaus an seinem geplanten Ort argumentiert. Seiner Ansicht nach steht zu befürchten, dass viele Patienten wegen der geplanten kostenpflichtigen Parkplätze auf das Wohngebiet ausweichen und dort die Straßen zuparken. Die große Mehrheit des Stadtrats betonte jedoch, dass das neue Ärztehaus in erster Linie die Versorgung der Bürger gewährleiste.

Neben Arztpraxen und therapeutischen Einrichtungen, sind am geplanten Standort auch drei Handwerksbetriebe wie Optiker, Hörgeräteakustiker und Orthopädietechniker zugelassen. Möglich ist auch eine Apotheke und ein Backshop.