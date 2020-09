Das geplante Ärztehaus in Oppau hat in der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag nur eine Nebenrolle gespielt – trotz des intensiven politischen Schlagabtauschs im Vorfeld.

Für die Zuhörer tauchte das Thema zunächst nur einmal auf: bei der Einwohnerfragestunde. So interessierte sich ein Bürger für die medizinische Versorgungslage in Oppau und darüber hinaus sowie für die Auswirkungen, die ein neues Facharztzentrum auf die Gesamtversorgung haben würde. Ein anderer Bürger unterstütze diese Anfrage, sah einen Widerspruch in der Bodenversiegelung durch den geplanten Neubau, während man Privatbürger dazu auffordere, versiegelte Vorgärten zu renaturieren. Beide Anfragen an die Verwaltung werden schriftlich eingereicht und beantwortet, versicherte der stellvertretende Ortsvorsteher Frank Dudek (SPD) als Sitzungsleiter. Die Stadtverwaltung hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass sie aktuell mit der Erstellung verschiedener Gutachten zur Vorbereitung des Bauvorhabens in der Horst-Schork-Straße beschäftigt ist. Dabei gehe es auch um die Umweltfragen und die Auswirkungen des Gebäudes auf den Verkehr. Mit den Ergebnissen der Gutachten sei Mitte 2021 zu rechnen, so die Verwaltung. Dann könne die Diskussion fortgeführt werden.

Recht kompakt fiel die Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FWG aus. Diese hatte den Lidl-Markt, der erweitert werden soll, als möglichen Standort für das Ärztehaus ins Spiel gebracht. Der Vorschlag der Freien Wähler: Die Praxen könnten auf dem Einkaufsmarkt entstehen. Unter anderem die SPD hatte darauf sehr verärgert reagiert. Laut Stadtverwaltung liegen aber keine Informationen über ein solches Vorhaben vor. Es gebe einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Erweiterung der Verkaufsfläche von Lidl. Würde eine weitere Vergrößerung oder eine Neuausrichtung des Markts geplant, wäre ein neuer Bebauungsplan erforderlich, so die Verwaltung. Sie betont zugleich: „Es liegt kein Konzept für eine Änderung des Lidl-Markts vor.“ Es habe auch keine Vorgespräche gegeben.