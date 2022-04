Die Planung für den Neubau eines Ärztehauses in Oppau steht und hat nun die letzten Hürden genommen. Ortsbeirat und Bauausschuss haben am Montag mehrheitlich dem Projekt zugestimmt.

Der Mediziner Steffen Giesse plant am südlichen Ortsrand von Oppau ein Ärztehaus. Gebaut werden soll ein dreiteiliger Gebäudekomplex mit einem Dutzend Praxen für Fachärzte, die auf 3000 Quadratmetern unterkommen sollen. Ein Parkplatz mit 100 Stellplätzen ist ebenfalls vorgesehen. Anwohner befürchten eine hohe Verkehrsbelastung sowie negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Doch Gutachten kommen zu einem anderen Schluss. Der Investor hat von der Stadt einige Auflagen bekommen, die in einem Vertrag festgeschrieben sind, dem am Montag mit großer Mehrheit zugestimmt wurde. Nach Ansicht der Mehrheit in den Gremien sichert das Ärztehaus die medizinische Versorgung im Stadtnorden. Dass die Parkplätze kostenpflichtig sind, sorgte für eine heftige Debatte.