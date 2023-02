In einer Anfrage im Ortsbeirat Oppau hat sich die Fraktion der Freien Wähler über den Stand des Ärztehauses Oppau erkundigt. Das zuletzt im November im Ortsbeirat präsentierte Bild des Neubaus habe eine erkennbar andere Gestaltung als die vorgesehene Planung aufgewiesen, meint FWG-Voristzender Helge Moritz und will wissen, ob es Neuigkeiten über Termine und die künftige Belegung der Praxisräume gebe. Wie die Verwaltung darauf schriftlich geantwortet hat, entspreche der eingereichte Bauantrag dem Bebauungsplan. Es habe keine Änderung in der Gebäudefläche und Form gegeben. Die Fassadengestaltung sei nur beispielhaft dargestellt worden und nicht im Bebauungsplan festgelegt, abgesehen von der Vorgabe, eine dezente helle Putzfassade zu realisieren, die sich in die Umgebung einfügt. Wie Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) in der Ortsbeiratssitzung hinzufügte, habe er mit dem Investor Steffen Giesse telefoniert. Laut diesem seien inzwischen 95 Prozent der Flächen vermietet. Einziehen werden diverse Fachärzte, darunter, ein Urologe, Neurologe, Hals-Nasen-Ohren Arzt, dazu Chirurgie, Kieferchirurgie und weitere Disziplinen. Mieter seien eine Physiotherapie-Praxis, ein Sanitätshaus und eine Apotheke. Der Bauantrag sei gestellt. Wenn die Baufreigabe vorliege, könne es losgehen. Alles sei im Plan. Als Bauzeit werden rund 12 Monate kalkuliert.