Herbert Lutz, Vorsitzender des Ärztenetzwerks Golu, und Peter Uebel (Internist in der Gartenstadt und CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat) warnen davor, die Krankenhäuser bei der Behandlung von Covid-19-Patienten zu überfordern.

90 Prozent der am Coronavirus erkrankten Patienten werden in Ludwigshafen ambulant durch rund 100 niedergelassene Hausärzte und Fachärzte versorgt, betonen Lutz und Uebel in einer Mitteilung. „Das ist sinnvoll und medizinisch völlig ausreichend“, sagen Lutz und Uebel.

Zwar gebe es als erste Anlaufstation die Infektionsambulanz am Klinikum, die sich in den vergangenen Monaten auch erfolgreich etabliert habe. Wichtig seien zudem die mobilen Teams für Tests in Alten- und Pflegeheimen. „Dies bedeutet aber nicht, dass auch jeder positive Infektionsfall über diese Institution weiter versorgt werden kann oder muss. Auch in den Pflegeeinrichtungen soll immer der Hausarzt zugezogen werden“, lautet der Appell von Lutz und Uebel. Sie ergänzen: „Nur bei einem schweren Verlauf ist eine – dann aber auch zügige –Klinikbehandlung nötig.“

Immer den Hausarzt fragen

In unklaren Situationen oder wenn es für Patienten nicht absehbar sei, woran genau sie erkrankt sind, „sollte auf jeden Fall der Hausarzt hinzugezogen werden“. Es sei wichtig, sich bei geringen Symptomen nicht in stationäre Behandlung in ein Krankenhaus zu begeben. Dieser Appell gelte auch für die Notaufnahmen an den Kliniken. „Wir dürfen die Krankenhäuser nicht überfordern. Ein Herunterfahren von geplanten Operationen oder diagnostischen Eingriffen kann bisher im Wesentlichen vermieden werden“, so Lutz und Uebel. Diese Situation müsse man erhalten. Es müsse „gewährleistet sein, dass Patienten mit anderen schweren Erkrankungen umfänglich und mit höchster Qualität behandelt werden können“.

Daher sei es wichtig, die Ressourcen der Krankenhäuser auch in Zeiten der Pandemie zu schonen. Ihr Appell gelte auch für ältere Patienten aus Altenheimen. In den meisten Fällen könnten die Covid-19-Infektionen zu Hause auskuriert werden. Lutz und Uebel warnen vor einer „Vorsorge-Behandlung“ in einem Krankenhaus. Die beiden Mediziner sagen: „Wir sehen mit Sorge die Zunahme der intensiv- oder beatmungspflichtigen Patienten. Für diese müssen genug Kapazitäten vorhanden bleiben. Wir appellieren an alle, die Kapazitäten der Krankenhäuser, die Corona-Patienten behandeln, zu schonen und im Erkrankungsfall zuerst mit dem Hausarzt Kontakt aufzunehmen.“