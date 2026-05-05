In der Jakobuskirche in der Karl-Kreuter-Straße 7 in Oggersheim findet am Sonntag, 10. Mai, ein Benefizkonzert statt. Beginn ist um 17 Uhr, wie der Förderverein der Jakobuskirche mitteilt.

Unter dem Namen „Medical BraZZ“ treten Ärztinnen und Ärzte aus der Region als Blechbläserensemble auf. Ziel der Veranstaltung ist es, Spenden für die Modernisierung der Kirchenbeleuchtung zu sammeln.

Zum Ensemble gehören Christoph Löser vom Klinikum Ludwigshafen und Jonas Armbruster von der BG Unfallklinik an den Trompeten. Ergänzt wird die Gruppe durch Benedict Swartman (Horn), Franz-Joseph Zender (Posaune) und Jörg Breitmaier (Tuba). Für das Schlagzeug ist Juliana Schwab vom Klinikum Mannheim zuständig.

Organisiert wird das Konzert vom Förderverein der Jakobuskirche, der sich für den Erhalt des Gebäudes engagiert. Bereits ab 15 Uhr sind Besucher zu Kaffee und Kuchen in der Unterkirche eingeladen. Auch während der Pause werden Speisen und Getränke angeboten.

Der Eintritt ist frei, stattdessen wird um Spenden gebeten. Die Erlöse sollen vollständig in die Arbeit des Fördervereins und insbesondere in die geplante Erneuerung der Beleuchtung fließen.