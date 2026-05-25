Der Saisonstart im Willersinn-Freibad am Strandweg steht unter keinem guten Stern: Nachdem das sonnige Wetter am vergangenen Samstag die Saisoneröffnung zunächst krönte, kam es laut Polizei noch am gleichen Tag zum Diebstahl mehrerer Wertgegenstände. Der bislang unbekannte Täter brach insgesamt drei Spinde auf und entwendete Wertsachen im Gesamtwert von etwa 2600 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass teure Wertgegenstände bei einem Besuch im Freibad besser zu Hause bleiben sollten. Oft verhinderten auch die vermeintlich sicheren Spinde einen Diebstahl nicht. Zudem übernehme das Schwimmbad in der Regel keinerlei Haftung.