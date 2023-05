Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Saison in den rheinland-pfälzischen Schachligen ist im vollen Gange. Die beiden Teams des SK Ludwigshafen 1912 mischen vorne mit, vergeben aber Chancen. Beim SC Schifferstadt dagegen läuft es überraschend schlecht. Dem SK Altrip gelingt derweil ein Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenverbleib.

In der Rheinland-Pfalz-Liga gewann das erste Team des SK Ludwigshafen drei Spiele in Folge und stand nach Runde dem zweiten Platz, punktgleich mit Spitzenreiter SV Koblenz 05/25 II. In der sechsten Runde