In Mannheim hat sich am Samstagabend gegen 20.20 Uhr eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in der Hafenstraße (Jungbusch) ereignet. Zwei Passantinnen im Alter von 35 und 37 Jahren wollten den Streit schlichten – dies führte jedoch dazu, dass sich die Aggressionen der Streitenden gegen die beiden Helferinnen richteten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die 35-Jährige wurde bei der nachfolgenden Keilerei verletzt. Ihr wurden Haare herausgerissen und sie erhielt einen Schlag mit einem Smartphone gegen die Stirn, was eine schmerzhafte Schwellung verursachte. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Täterinnen konnten unerkannt fliehen. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt aufgenommen.