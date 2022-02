Die Finanzaufsichtsbehörde ADD hat den vom Stadtrat im Dezember beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022 nicht genehmigt. Das teilte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) am Montag den Stadtratsfraktionen im Bauausschuss mit. Die Landesbehörde habe Nachbesserungen gefordert. Die Stadtverwaltung sei nun dabei, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erarbeiten. Klar sei, dass es Einsparungen gebe müsse. Dabei seien auch die Fraktionen mit Vorschlägen gefordert. Bis April soll ein neuer Entwurf des Zahlenwerks vorliegen, über das dann der Stadtrat erneut entscheiden muss. Bis dahin gelten bei den Ausgaben der Stadt bestimmte Auflagen. „Wir sind aber nicht völlig gelähmt“, sagte Schwarz. Die Stadt könne weiterhin Geld für begonnene Projekte und laufende Bauarbeiten ausgeben. Auch neue Bauprojekte könnten bei „gefahrdrohenden“ Zuständen angegangen werden. Neue Vorhaben, die nicht im Haushalt stehen, könne die Stadt aber erst einmal nicht angehen. Auch die sogenannten freiwilligen Leisten, Zuschüsse an Vereine und Kultureinrichtungen, dürften nicht ausbezahlt werden – es sei denn, dass es vertragliche Vereinbarungen gebe. „Wir hoffen, mit der ADD eine Lösung zu finden“, sagte Schwarz. Der Haushalt 2022 ist schon zweimal von der Aufsichtsbehörde moniert worden. Eine von der ADD geforderte deutliche Erhöhung der Grundsteuer wurde vom Stadtrat nur in abgemilderter Form beschlossen, der eine bessere Finanzausstattung der Kommune durch das Land forderte.