Anwohner beklagen die Parksituation rund um das Oppauer Bürgerhaus. „Es ist eine einzige Katastrophe“, sagte eine Frau in der Einwohnerfragestunde des Ortsbeirats Oppau. Viele Firmenfahrzeuge und Kleintransporter würden dort abgestellt, so dass die Anwohner keine Stellplätze mehr fänden. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) kündigte eine Bürgerversammlung mit dem Stadtvorstand zu der Problematik an. Momentan laufe dafür die Terminabstimmung.