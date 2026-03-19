Frisch saniert und schon umstritten: Der Zustand der Maudacher Hauptverkehrsader wirft Fragen auf. Die Stadtverwaltung sieht aber keine gravierenden Mängel.

Eigentlich müsste in Maudach Friede, Freude, Eierkuchen herrschen: Der Julius-Hetterich-Saal als gute Stube des Stadtteils ist seit Anfang des Jahres wieder offen – und die Sanierungsarbeiten in der Maudacher Straße sind Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen worden. Während das neue Konzept des Veranstaltungshauses nach allem, was man so hört, sehr gut angenommen wird, sorgt der Zustand der Verkehrsader für Murren.

Kurz vor Weihnachten gab es aus dem Rathaus einen Daumen hoch. Was so viel hieß wie: Straße fertig. Der Bereich Tiefbau dankte damals allen Anwohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis während der Bauzeit. Der Baustart hatte sich hingezogen, vor allem, weil es dauerte, bis das Land die Förderung des Millionen-Projekts bewilligte. Als diese unter Dach und Fach war, nahm das Projekt aber Fahrt auf. Die Anwohner waren glücklich darüber, dass eine Fachfirma die Sanierung der rumpeligen Straße, die an etlichen Stellen nur noch einem Flickenteppich glich, in Angriff nahm. Vor allem der Busverkehr sorgte für Erschütterungen, die die Gläser in den Häusern nicht selten klirren ließen. In einem Aufwasch wurden auch die Gehwege verbreitert – von 1,20 Metern und weniger auf mindestens zwei Meter. Fußgänger mit Rollator sollten dann nicht mehr auf die Straße ausweichen müssen, wenn die Mülltonnen draußen stehen.

Immer wieder Beschwerden

Also müsste jetzt eigentlich alles gut sein. Ist es aber nicht. Der Maudacher Ortsbeirat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Zustand der Straße nach der Sanierung. In einer Anfrage der SPD an die Stadtverwaltung heißt es etwa: „Die Beschwerden bezüglich der Sanierung der Maudacher Straße sind ein anhaltendes Thema. Die Bürger äußern sich besorgt über den Zustand der Straße, der einer Rumpelpiste ähnelt.“ Die Strecke sei weiterhin sehr holprig, von Bodenwellen ist die Rede. Auch bei der CDU/FWG-Fraktion wirft das Ergebnis des Projekts Fragen auf.

Von der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung heißt es dazu, dass im Zuge einer Überprüfung keine gravierenden Mängel festgestellt worden seien. Und weiter: „Zwar ist der Fahrbahnbelag nicht vollständig eben. Die Fahrbahnoberfläche entspricht aber den Anforderungen der gültigen Regeln der Technik.“ Die Verkehrssicherheit sei also gegeben.

Ist die Straße zu eng?

Die SPD stört sich außerdem daran, dass im Begegnungsverkehr Autos beziehungsweise Busse häufig auf den Gehweg ausweichen und dadurch Fußgänger gefährden würden. Die Antwort der Verwaltung: Die Fahrbahn sei so dimensioniert, dass zwei Autos aneinander vorbeikommen, ohne auf den Gehweg ausweichen zu müssen. Begegnen sich zwei Busse, seien auf der Strecke Ausweichstellen vorgesehen, die dem ÖPNV-Personal bekannt seien.

Ortsvorsteher Andreas Olbert (CDU) berichtet, dass ihm zehn bis 15 Beschwerden im Zusammenhang mit der Maudacher Straße bekannt seien. „Vor Kurzem habe ich selbst gesehen, wie ein Bus auf den Gehweg gefahren ist“, sagt er. Der zuständige Bereichsleiter der Stadt habe ihm mitgeteilt, dass man die noch ausstehenden Markierungsarbeiten an den Ausweichbuchten abwarten und sich dann das Ganze noch mal anschauen wolle. Die Markierungen sollen so schnell wie möglich entstehen. Hier sei man vom Wetter und der Personalsituation beim beauftragten Unternehmen abhängig.